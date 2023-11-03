Düzce Üniversitesi, Antalya’da bu yıl 12’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarına katıldı.

Yöresel, coğrafi işaretli ürünler ile kültürlerin buluşma noktası olan ve 500’den fazla katılımcının yer aldığı YÖREX’te, Anadolu’nun dört bir yanından yüzlerce yöresel ürün sergileniyor. Düzce Üniversitesi de bu önemli organizasyonda yer alarak katma değerli ürünlerini ve çalışmalarını ziyaretçilerle paylaşıyor.

Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve il protokolü katıldı.

Düzce’nin yöresel ürünlerinin de tanıtıldığı fuarda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi standı başta olmak üzere Düzce ve farklı şehirlerimizin stantlarını ziyaret ederek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Düzce Üniversitesi standında Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin(DAGEM) ürettiği tescilli arı ürünleri yoğun ilgi görürken, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin yaptığı lezzetli yemekler de ziyaretçilere ikram ediliyor ve oldukça beğeni topluyor.