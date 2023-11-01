Times Higher Education tarafından yayınlanan World University Rankings 2024’te Düzce Üniversitesi, mühendisli ile klinik ve sağlık alanlarında yer alarak önemli bir sıralama başarısı elde etti.

World Rankings 2024 by subject sıralamasında, Engineering (Mühendislik) alanında dünyada 501-600 bandında yer alan Düzce Üniversitesi, Clinical and Health (Klinik ve Sağlık) alanında ise dünyada 801-1000 bandında kendine yer buldu.

Mühendislik alanında Türkiye’de 9. sırada yer alan Düzce Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 5. sıra ile hem küresel hem de ulusal anlamda adından söz ettiren başarılar kazanmaya devam ediyor.