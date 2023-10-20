Düzce Üniversitesi, TÜRKSAT tarafından Ankara ATO-Congressium’da düzenlenen Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştayda Düzce Üniversitesi’ni; Doç. Dr. Murat Bulut, Doç. Dr. Selman Kulaç, Dr. Öğretim üyeleri Mehmet Duman, Mert Kılınçel ve Enes Aslan temsil etti.

İki gün süresince devam eden çalıştayda; Türkiye’nin küp uydu deneyimleri, takım uydular, uzay durumsal farkındalık ve tehditler, yeni uzay kavramı ve gelecek öngörüleri, uzay hukukunda güncel gelişmeler, fırlatma konseptleri ve teknolojileri gibi daha birçok konuda oturum ve paneller gerçekleştirildi.

Çalıştayda Düzce Üniversitesi tanıtım standında, akademisyenler ve öğrencilerin geliştirdiği bilimsel çalışmalar ve akademik sıralamalar ziyaretçilerle paylaşılarak, TEKNOFEST’te üst üste 5 birincilik ödülü kazanan Düzce Üniversitesi’nin katma değerli projeleri takdir topladı.