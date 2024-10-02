Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli rol oynayan ve birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in 2024 durağı Adana oldu. Düzce Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ayakları yere basmayan bu festivalde yerini aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde 10. kez düzenlenen TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getiriyor. "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” temalı, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl, 49 ana kategori, 127 alt kategoride gerçekleştiriliyor. Yeniliğe ve teknolojiye büyük önem veren Düzce Üniversitesi, bu prestijli organizasyonda etkili ve başarılı tanıtım faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

TEKNOFET Adana’nın ilk gününde; Düzce Üniversitesi’nin eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel projeleri, başarıları, katma değerli bölgesel kalkınma çalışmaları ile fark oluşturan girişimcilik ve inovasyon projeleri ziyaretçilerle paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi’nin enerji alanında Ortadoğu’da ilk 10’da ve Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci sırada olduğunu belirten tanıtım görevlileri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın iş birliğinde hazırlanan Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’nde Organik Kimya alanında da Türkiye birincisi olduğunu vurguladılar. Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında araştırma alanında Ülkemizde 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında yine birinci olan Düzce Üniversitesi’nin, “Ormancılık” ile “Endüstri ve İmalat Mühendisliği” kategorilerindeyse Türkiye’deki üniversiteler arasında ikinci sırada bulunduğu bilgisinin altını çizdiler.

Düzce Üniversitesi tanıtım standında, Yığılca bal arsısı ekotipinin tescillenmesinde öncü rolü olan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) ulusal ve uluslararası çapta kabul görmüş arı ürünleri ziyaretçiler tarafından oldukça beğeni topluyor. MEKATEK öğrenci topluluğu, geleceğin üst düzey teknolojisi olan otonom araçlar üzerine geliştirdiği aracı sergiliyor. Azak Hava Savunma Takımı, hava savunma sistemi ve orta irtifa roket konusundaki çalışmalarını paylaşırken, Roket ve Uydu Teknolojileri Topluluğu’nun model uydu alanında geliştirdikleri ürün ve projeleri ile İEEE Topluluğu’nun tika ve kablosuz haberleşme çalışmaları da yoğun ilgi görüyor.

Toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST, 6 Ekim 2024 tarihine kadar teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konulardaki söyleşi ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.