Düzce Üniversitesi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST), Thy Travel Hackathon kategorisinde 1. olarak, üst üste 4’üncü 1.liğini almış oldu.

Dünyanın en büyük havacılık festivali, ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST 2023 finallerine 4 takımla katılan Düzce Üniversitesi, PushUP AI öğrenci takımının geliştirdiği “Kullanıcılara Seyahatlerinin Tüm Planlamasını Yapan, THY Servis ve Hizmetleriyle Entegreli Yapay Zeka Botu” ile birincilik ödülünü alarak, üniversite ve ülke adına önemli bir başarıya daha imza attı.

Altın madalyanın sahibi oldu

Üniversite sanayi iş birliği dahilinde geliştirilen ürünlerle daha önceki yıllarda da birçok altın ve gümüş madalyanın sahibi olan Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark, bu sene de ISIF23’ü de boş geçmedi. TEKNOFEST dahilinde ve Türk Patent’in ev sahipliğinde bu sene 8.si düzenlenen (ISIF23) İstanbul Uluslararası Buluş Yarışması’nda, Düzce Üniversitesi ve Fibrobeton ortaklı "Yeni Bir Katkı Bileşeni İçeren Bir Ultra Yüksek Performanslı Beton" adlı patent altın madalyaya layık görüldü.

Ürünün gelişmesinde ve patent alımında Düzce Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serkan Subaşı ve Öğr. Gör. Betül İşbilir Kula yer alırken, Fibrobeton’dan ise Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. Tic. A.Ş. Firması Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Maraşlı ürünün gelişmesine ve patent almasına katkı sundu.

Düzce Üniversitesi standına yoğun ilgi

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) geliştirdikleri doğal sağlık destek ürünlerinin yer aldığı stant, büyük küçük, 7’den 70’e herkesin uğrak noktası oldu.

Rektör Sözbir tebrik etti

TEKNOFEST açılışına katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrenci takımlarını da ziyaret etti. Prof. Dr. Sözbir, öğrencilerin istek ve önerilerini dinleyerek, onlara başarı dileklerinde bulundu. Düzce Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanlarının yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Nedim Sözbir, “ Geleceğimize büyük bir umutla bakmamızı sağlayan, Üniversitemizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sunan genç yeteneklerimize ve öğretim elemanlarımıza, ayrıca gençlerimize bu fırsatı sunan TEKNOFEST yöneticilerine teşekkür eder, başarılı çalışmaların devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.