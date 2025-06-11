DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kapsül Konuralp roket takımını, roketlerini Midland Texas semalarına havalandırmak için geri sayıma başladı.

Düzce Üniversitesi’ni IREC 2025 International Rocket Engineering Competition yarışmasında temsil eden Kapsül Konuralp roket takımı, yarışmanın birinci gününde atış yapacak 20 takımdan biri olarak atış alanında bulunacak ilk Türk takımı olacak. 10 bin feet kategorisinde Düzce Üniversitesi’ni başarıyla temsil eden Kapsül Konuralp roket takımı, roketlerini Midland Texas semalarına havalandırmak için geri sayıma başladı. Kapsül Konuralp roket takımının atışı tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Kapsül Konuralp roket takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.