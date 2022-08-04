Düzce Üniversitesi Rektörlüğü iki kadın rektörün ardından ilk kez bir erkek rektör atandı. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Sözbir Düzce Üniversitesi’nin 3. rektörü oldu.

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