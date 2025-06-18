Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, uzman kadrosu ve özellikli branşları ile minik kalplerin tanı, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerinde yanında olmayı sürdürüyor.

Doğumdan ergenlik dönemine kadar olan süreçte sağlıklı çocukların takibini gerçekleştiren ve hastalık durumlarında teşhis ile tedavi hizmetleri sunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Batı Karadeniz Bölgesi’nde en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile ilgili yapılan açıklamada "2 Profesör, 3 doçent, 8 doktor öğretim üyesi ve 15 araştırma görevlisinin görev yaptığı anabilim dalı, özellikli yan dalları sayesinde birçok hastanın çevre illere gitmesine gerek kalmadan hastanemizde tedavi olmasına imkan sağlamaktadır. Üst ihtisas sahibi uzmanların uyum ve iş birliği içerisinde çalıştığı anabilim dalında, multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalıkların takibi ve tedavisi titizlikle yürütülmektedir. Çocuk Endokrinoloji, Nöroloji, Nefroloji, Kardiyoloji, Romatoloji, Acil, Gastroenteroloji, Hematoloji ve Onkoloji gibi özellikli yan dalları bünyesinde bulunduran anabilim dalımız; çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini yakından izlemeyi ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamayı amaçlamaktadır" denildi.

Çocuk gastroenterolojisi uzmanı göreve başladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde, Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Belkıs İpekçi’nin hasta kabulüne başladığı bildirilen açıklamada şunlar aktarıldı. "Dr. Öğr. Üyesi İpekçi, yenidoğanlardan ergenlik dönemine kadar olan çocuklarda görülen sindirim sistemi, karaciğer, pankreas ve safra yolları hastalıklarının tanı, tedavi ve takibini gerçekleştirecektir. Çocuklara özel olarak tasarlanmış poliklinik, pediatri yataklı servis, çocuk acil, yenidoğan yoğun bakım ve çocuk acil alanlarında tanı ve tedavi hizmetleri sunan hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne yılda 60 binden fazla hasta başvurmaktadır. Bölgedeki tek Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği olarak hizmet veren birim, ayaktan hasta bakımının yanı sıra kemoterapi uygulamaları ve yatarak tedavi hizmetleri de sunmaktadır. Hastalarda doğru tanıya ulaşmak ve en iyi şekilde tedavilerini sağlamak amacıyla Çocuk Kardiyoloji Bölümü bünyesinde Çocuk Ekokardiyografi (EKO) ve Çocuk Nöroloji Bölümü bünyesinde Çocuk Elektroensefalografi (EEG) birimleri kurulmuştur. Bu birimlerde çocuk hastaların tetkikleri, erişkin hastalardan ayrı alanlarda gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de sertifikalı iki merkezden biri olma niteliğine sahip olan Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı bünyesindeki Diyabet Merkezi; poliklinik hizmetlerinin yanı sıra danışmanlık, eğitim ve motivasyon çalışmalarıyla diyabetli çocuklar ve ailelerine destek sağlamaktadır. İnsülin pompası ve glukoz sensörü takımında en yüksek uygulama sayısına sahip merkezlerden biri olan Diyabet Merkezimiz; kamp ve kültür gezileri, ev-okul ziyaretleri, halk konferansları, gençlik buluşmaları, online toplantılar gibi etkinliklerle diyabetli çocukların eğitim ve sağlıklarını iyileştirmek adına çalışmalarını sürdürmektedir."