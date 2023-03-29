Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, Düzce Üniversitesi mensupları ve paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatih Ateş’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Düzce Müftüsü Osman Aydın’ın gerçekleştirdiği dua ile sona eren İftar programı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan ayında, Düzce Üniversitesi mensupları ve paydaşları arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun daha da güçlenmesine, samimi duyguların paylaşılmasına, manevi değerlerin ve dayanışma kültürünün yaygınlaşmasına da vesile oldu.