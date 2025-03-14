Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi kapsamında, "Düzce Kültürel Mirası" konusu ile ilgili araştırma yapmak amacıyla Düzce Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

58 öğrenciden oluşan ekibe, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelleri rehberlik etti. Öğrencilere, kütüphane sisteminin işleyişi, kaynaklara erişim yöntemleri ve kütüphane kuralları hakkında detaylı bilgilendirme yapan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Şef Turgut Yürekli, kütüphanenin çalışma ortamlarını tanıtarak araştırmalarını yürütebilecekleri alanları gezdirdi.

Bilgilendirme sonrasında, belirledikleri konular doğrultusunda ansiklopedi ve kitaplara ulaşarak araştırmalarını yürüten öğrenciler, edindikleri bilgiler doğrultusunda araştırmalarını gerçekleştirdi.

Bilgiye erişim konusunda öğrencilere çeşitli imkanlar sunan ve akademik gelişmelerini desteklemeyi hedefleyen Düzce Üniversitesi, bilimsel araştırmalara katkı sağlamak ve öğrencileri nitelikli bilgi kaynaklarıyla buluşturmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.