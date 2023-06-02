Düzce Üniversitesi; uluslararası sıralamalar konusunda önemli organizasyon Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan Impact Rankings 2023 sonuçlarına göre önemli başarılar elde etti.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının baz alındığı dünya sıralamalarında Düzce Üniversitesi, “Açlıkla Mücadele” alanında 101-200, “Karada Yaşam” alanında 201-300, “Uygun Fiyatlı ve Temiz Enerji” alanında 301-400, “Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı” alanında ise 401-600 bandında yer alarak küresel başarılarına bir yenisini ekledi. Düzce Üniversitesi, “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” ile “Amaçlar İçin Ortaklıklar” alanlarında da sıralamaya girme başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi, genel sıralamaya bu yıl 185 üniversitenin daha dahil olmasına rağmen geçen yılki 801-1000 bandını korudu. İstikrarlı ve başarılı performansını sürdüren Düzce Üniversitesi, katma değerli, özgün, dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak akademik çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.