Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarına (İKAF’23) Düzce Üniversitesi de katılımcılarla buluştu.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi’nde düzenlenen, Kamu ve özel sektör işverenleri gençlerle buluşturan kariyer fuarına 19 paydaş üniversitenin rektörlerinin yanı sıra iş dünyasından çok sayıda iş insanı katıldı. Düzce Üniversitesi fuara ise İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi personeli ve çok sayıda öğrenci ile katılım sağladı.

Öğrenciler İKAF’23 süresince iş ve staj imkanlarının yanı sıra iletişim bilimleri fakültesi ve öğrenci merkezi başta olmak üzere Anadolu Üniversitesi’nin bütün salonlarında paneller, söyleşiler, mülakat simülasyonları, eğitimler, atölye çalışmaları, teknik geziler, film gösterimleri ile dolu dolu bir kariyer fuarı deneyimi yaşıyor. İKAF’23 öğrenciler için Eti Maden Seyitgazi-Kırka Bor Tesisleri’ne teknik gezi düzenleniyor. Yine Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, “Bizim Yunus” dans gösterisi ve Kocaeli Üniversitesi tarafından da “Göbekli Tepe” dans gösterisi seyirciyle buluşuyor.