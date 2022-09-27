Düzce Üniversitesi Hastanesi, 2022 yılının ilk 8 ayında 370 binden fazla hastaya şifa oldu.

Düzce Üniversitesi Hastanesi, 2022 yılının ilk 8 ayında 370 binden fazla hastaya şifa oldu.

Düzce Üniversitesi Hastanesi, Covid-19 salgınının etkisini yitirmesinin ardından tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Bölgenin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini karşılayan Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yılın ilk 8 ayında yaklaşık 250 binden fazla poliklinik, 90 binden fazla acil servis hastasına hizmet verildi. Hastanede 8 aylık dilimde yaklaşık 30 bin hastanın ise yataklı serviste tedavisi gerçekleştirildi. Zonguldak, Sakarya, İstanbul, Bolu başta olmak üzere il dışından da yaklaşık 80 bin hasta tedavi olmak için Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

Karaciğer ve böbrek nakli, İleri laparoskopi, bypass, obezite gibi tecrübe ve uzmanlık gerektiren başarılı cerrahi işlemlerin yapılabildiği hastanede; son 8 ayda 12 binden fazla cerrahi operasyon gerçekleştirilirken, 1000’e yaklaşan doğumla da ayrı bir heyecan yaşandı. Endoskopi, Kolonoskop, Bronkoskopi, Endoskopik Ultrason, Ph empedans ve Motilite üniteleri EBUS ve EUS hizmeti verilen Endoskopi Ünitesi ise 8 bine yakın başarılı operasyona imza attı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastaların il dışına gitmeden tedavi edilebildiği Organ Nakli Merkezi de, canlıdan ya da kadavradan alınan doku ve organları başarıyla naklederek, hastaların yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşmasına imkan sağladı.

Onkoloji ünitesi olarak bölgeye hizmet veren Düzce Üniversitesi Hastanesi, 15 bine yakın hastanın kanserle mücadelesinde, hastaların yanında oldu. Sahip olduğu uzman kadro ile birlikte 20 yıldır 7 gün 24 saat prensibi ile çalışan Hemadiyaliz Ünitesi’nde ise 7 bin diyaliz işlemi gerçekleştirildi. Deneyimli akademik kadrosu ve sağlık personeli ile hastaların tanı ve tedavisine yönelik işlemlerinin başarıyla yürütüldüğü Anjiyografi Ünitesi’nde de yaklaşık 4 bin başarılı operasyona imza atıldı.

İleri teknoloji cihaz parkuruna sahip Radyoloji Ünitesi’nde ise yaklaşık 19 bini MR, 30 bini Bilgisayarlı Tomografi (BT) olmak üzere 200 binden fazla görüntüleme işlemi gerçekleştirildi. Düzce’de tek akredite laboratuvarı olarak hizmet veren uyku ünitesi ise 8 ayda 502 hasta ve 673 uyku tetkiki ile hastaların uyku problemlerine çözüm aradı.

Önemli çalışmalara imza atan sağlık çalışanları için Düzce Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Düzce ve bölge halkına sağlık hizmeti sunmak adına fedakarca çalışan öğretim üyelerimiz, sağlık ve idari personellerimize hizmetlerinden ötürü şükranlarımızı, hastalarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.