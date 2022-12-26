Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Düzce Üniversitesi olarak korumalı futbol takımımızın (Panthers) idareci, antrenör ve oyuncularına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

Korumalı Futbol 1. Lig D grubunda mücadele eden Düzce Üniversitesi’nin yanı sıra aynı grupta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi yer alıyor.

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen maçta Panthers takımı, hızlı başlayarak ardı sıra puanlar kazandı. Müsabakada oldukça başarılı bir oyun sergileyen Düzce Üniversitesi, farklı skorla maçı kazanan taraf oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2022-2023 faaliyet programında yer alan Üniversiteler Arası Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig müsabakasında Düzce Üniversitesi (Panthers), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni (Bears) 32-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

0 mağlup etti.

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