Düzce Üniversitesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan ve dünya turizmine yön veren sektör temsilcilerinin buluşma platformu olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldı.

Düzce Valiliği başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Düzce Belediyesi, Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkıları, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle Düzce’nin tanıtıldığı stantta, Düzce Üniversitesi de yerini aldı.

Düzce Üniversitesi’nin nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel projeleri, başarıları, katma değerli bölgesel kalkınma çalışmalarının paylaşıldığı fuarda, üniversitenin tescilli markaları ile Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ürünleri de ziyaretçilere tanıtıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, tanıtım standını ziyaret ederek görevli personele başarılar diledi. EMITT’e katılan diğer kurum ve kuruluşların stantlarını da ziyaret eden Rektör Sözbir, 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın ülkemizin etkin tanıtımına ve turizmin markalaşmasına büyük katkı sağladığını ifade ederek organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın dört bir yanındaki turizm, tatil ve seyahat şirketlerini, akademisyenleri, sektör profesyonellerini bir araya getiren ve iş birliği imkanı sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Düzce Üniversitesi, 15 Nisan 2023 tarihine kadar tanıtımlarını sürdürecek.