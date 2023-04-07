DÜZCE(İHA) – Bu yıl ilk kez öğrenci alan Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden büyük başarı geldi.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk öğrencilerini kabul eden Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, TÜBİTAK proje başarılarıyla takdir topladı. Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin projeleri, TÜBİTAK “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı” dahilinde desteklenmeye hak kazandı.

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan’ın bilimsel çalışmaları teşvikiyle, Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Bülbül danışmanlığında 1. sınıf öğrencileri Beyza Yağcı ve Betül Şen’in yürütücülüğünü yaptığı projeler, desteklenmeye layık bulundu.

Tüm Türkiye’de yeni açılan Eczacılık Fakülteleri arasında bir ilke imza atan Eczacılık Fakültesi, Düzce Üniversitesi bünyesinde desteklenen 5 proje arasında 2’sinde yer alma, Eczacılık alanında ise 12 proje arasına girme başarılarıyla adından söz ettirdi. TÜBİTAK “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı” dahilinde, Düzce Üniversitesi’nden Eczacılık Fakültesi’nin 2, Mühendislik Fakültesi’nin 2 ve Fen Edebiyat Fakültesi’nin 1 olmak üzere 5 proje desteklenmeye hak kazandı.