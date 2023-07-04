DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi genç üniversiteler dünya sıralamasında Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında birinci oldu.

Times Higher Education’ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2023 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında (Young University Rankings 2023) Düzce Üniversitesi, dünyada 251-300 bandında, ülkemizde ise devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.

Dünyadan 963, Türkiye’den ise 66 üniversitenin girebildiği sıralamada Düzce Üniversitesi, yine küresel ve ulusal bir başarıya imza attı. Dünyada 251-300 bandında yer alan Düzce Üniversitesi, ülkemiz üniversiteleri arasında 6. ve devlet üniversiteleri arasında ise birinci olarak akademik başarılarına bir yenisini ekledi.

Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında 2021 ve 2022 yıllarında ise 351-400 bandında yer alan Düzce Üniversitesi, 2023 yılında 100 basamak yükselerek bir dünya üniversitesi olduğunu kanıtladı.