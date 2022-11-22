DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nin de katıldığı uluslararası çalıştayda arıcılık alanındaki yenilikler ve gelişmeler paylaşıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nin de katıldığı uluslararası çalıştayda arıcılık alanındaki yenilikler ve gelişmeler paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’ne katılarak, yaptığı çalışmaları ve bilgi birikimini paylaştı. Ayrıca üretici konuşuyor ve sektör konuşuyor panellerinin yanı sıra, dünyanın dört bir tarafından bilim insanları arıcılık sektörünün sorunlarını çözmeye yönelik bilimsel çalışma sonuçlarını katılımcılar ile paylaştı.

Üç ayrı salonda gerçekleşen bilimsel programlar, katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Arıcılar, konusunda uzman kişilerle her türlü sorunlarını tartışma fırsatı buldu.

Özel sektörün inovatif ve yenilikçi ürünlerinin de arıcılarla buluştuğu kongre, katılımcı sayısı, stant sayısı, katılan yabancı ülke sayısı, katılan yabancı delege sayısı, yerli ve yabancı bildiri sayısı bakımından son derece önemli bir başarı yakaladı.

DAGEM yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştı

Kongreye 5 ayrı sözlü bildiri ile katılan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ve Arıcılık Programı öğretim elemanları, yaptığı başarılı çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Kongrede oturum başkanlığı da yapan DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Arı Zehrinin Terapötik Değerini Etkileyen Faktörler” isimli bildiri sundu. DAGEM Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Münir Uçak “Apis Mellifera Anatoliaca Yığılca Ekotipi Üzerine ilk SEM Morfolojisi Çalışması”, Öğretim Görevlisi Dr. Emine Sönmez “Yığılca Bal Arısı Ekotipinden Toplanan Arı Sütünün Kimyasal İçeriği, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi”, Öğretim Görevlisi Tuğçe Çaprazlı “Doğru Bal Arısı Zehri Üretim Teknikleri ve Standardizasyon Önerisi” konu başlıklarında sunum yaparken, Uzman Biyolog Songül Bir ise “Düzce İli Bal Arası Biyoçeşitliliğinin PCR/ RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi” isimli bildiri sunumunu gerçekleştirdi.

Ormancılık ve arıcılık çalıştayı’nda da yapılması gerekenler değerlendirildi

7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ile paralel düzenlenen 4. Ormancılık ve Arıcılık Çalıştayı’nda da; son günlerdeki küresel ısınma ve iklim değişimleri, orman yangınları nedeniyle büyük zararlar gören çam ormanları değerlendirildi. Ayrıca, “Ormanlarımız ve Arıcılık İlişkisi”, “Bal Üretim Alanlarımızın Bugünkü Durumu ve Geleceği”, “Basralı Kızılçam Ormanlarının Sürdürülebilir Planlanması ve Yönetimi”, “Ekosistem Devamlılığının Sağlanması”, “Ormanlık Alanlarda Arıcılık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” gibi konular ele alındı.