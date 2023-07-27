Düzce Üniversitesi, 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, üniversite ve bölüm tercihlerinde bulunacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla düzenlediği “Düzce Üniversitesi Tanıtım Günleri” ile yine önemli bir hizmete imza attı.

“Yapacağın Tercihle Geleceğine Değer Kat” temasıyla, Konuralp Yerleşkesi, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Düzce Üniversitesi Tanıtım Günleri’nde Düzce Üniversitesi, aday öğrencileri yalnız bırakmadı. 3 gün süresince; Düzce Üniversitesi’nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları başta olmak üzere akademisyenler tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme ile öğrenciler, merak ettikleri tüm soruların cevaplarına ulaşma imkanı elde edecek.

Doğru üniversite ve bölüm tercihi

Düzce Üniversitesi Tanıtım Günleri’nde konuk öğrencilere, eğitim görmek istedikleri akademik birimleri de ziyaret etme olanağı sağlanacak. Donanımlı ve tecrübeli Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin yönlendirmeleriyle, doğru üniversite ve bölüm tercihi, kariyer planlaması ve gelecek tasarımıyla ilgili yol gösterici bir hizmet öğrencileri bekliyor.

Tanıtım günlerinde tanıtım stantlarını ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, alilere ve öğrencilere önemli bir hizmet sunduklarını ifade ederek emek veren akademik ve idari personellere teşekkür etti. Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Hüseyin Aydın ile Mehmet Kütük de eşlik etti.

“Öğrencilerimizin heyecanını yaşamaktayız”

Kazanılan başarıların, Düzce Üniversitesi’nin öğrencilerine verdiği eğitim kalitesini de gösterdiğine vurgu yapan Rektör Nedim Sözbir, “Üniversitemiz; rekabetin yoğun olarak yaşandığı akademi ve iş dünyasında öğrencilere avantaj sunacak ve rakiplerine karşı onları bir adım öne taşıyacak eğitim ve uygulamaları hayata geçirmektedir. Yeni nesil bir üniversite olarak yeni öğrencilerimizin heyecanını yaşamaktayız” diyerek tercih döneminin hayırlı olmasını temenni etti.