Dünya üniversitelerini, web teknolojileri açısından sıralayan Webometrics tarafından açıklanan sıralamada Düzce Üniversitesi, yine dikkat çekici yükselişlere imza attı.

Webometrics, web içeriğinin hacmi, görünürlüğü ve bu yayınların aldığı dış bağlantılara göre belirlenen puan neticesinde dünya üniversitelerini sıralıyor. Dünyadan 31.391 üniversitenin katıldığı Dünya Üniversite Sıralamasında Düzce Üniversitesi, 90 basamak birden yükselerek 1867. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye’den ise 209 üniversitenin katılım sağladığı sıralamada Düzce Üniversitesi, geçen yıla oranla 11 basamak yükseliş göstererek 33. sıra ile başarılarına bir yenisini ekledi.

İstikrarlı yükselişine devam eden Düzce Üniversitesi, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve katma değerli projelerin yanı sıra web teknolojileri alanında da fark oluşturan çalışmalar gerçekleştirerek bu alandaki büyük sıçramasını kazandığı başarılarla kanıtlıyor.