Düzce Üniversitesi, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finalinin düzenlendiği Samsun’da 5 takımla kürsüye çıkmak için yarışıyor.

Düzce Üniversitesi, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finalinin düzenlendiği Samsun’da 5 takımla kürsüye çıkmak için yarışıyor.

Dünyanın en büyük havacılık festivali, ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST heyecanı ülkemizin farklı şehirlerinde düzenlenerek, yenilikçi ve girişimci katılımcıların geliştirdiği fikir ve ürünler uzman jüriler tarafından değerlendirildi. 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST festivali ile de en iyiler ödül almaya hak kazanacak.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin katılım sağlayabilmeleri için her türlü desteğin sağlandığı TEKNOFEST’e bu sene Düzce Üniversitesi’nden 42 takım başvuru yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 17 takım arasından Samsun’a davet edilen; Eğitim Teknolojileri Yarışması’nda “Agritechcode, Arıncode, Robolab” Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması’nda “Arınheaalt” ve Travel Heckathon Yarışması’nda “Thy Go” adlı 5 takımımız finalde Düzce Üniversitesi’ni temsil etme başarısını gösteriyor.

Ödüller, TEKNOFEST 2022’nin son günü olan 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

Düzce Üniversitesi bu güne kadar katıldığı; 2020 TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında Çevre ve Enerji Alanı’nda birincilik, 2021 TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında ise, Eğitim Teknolojileri Alanı’nda birincilik ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Alanı, Sosyal İnovasyon Kategorisi’nde ikincilik elde etme başarısını gösterdi.