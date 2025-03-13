Ülkemizin prestijli sıralama kuruluşlarının başında gelen URAP’ın yaptığı 2024-2025 URAP Dünya Sıralamasında Düzce Üniversitesi, 163 basamak birden yükselerek uluslararası alanda büyük başarının sahibi oldu.

2023-2024 URAP Dünya Sıralamasında 1880. sırada yer alan Düzce Üniversitesi, 2024-2025 URAP Dünya Sıralamasında ise 163 basamak yükseliş göstererek 1717. sıra ile küresel başarılarına bir yenisini ekledi. Avrupa Üniversiteler Birliği’ne tam üye olan, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Düzce Üniversitesi, katma değerli çalışmalarını dünya arenasındaki başarılarıyla taçlandırıyor.

URAP’ın yaptığı 2024-2025 Türkiye Sıralamalarında ise Düzce Üniversitesi; tüm üniversiteler genel sıralamasında 45, devlet üniversiteleri sıralamasında 37 ve 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 10. sırada yer alma başarısı göstermişti. Sağlık alanında Tıp Fakültesi olan üniversiteler arasında geçen yıla göre 8 basamak yükselerek 36. sırada bulunan Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi olan devlet üniversiteleri arasında ise 6 basamak yükselişle 31. sırada yer aldı. Sıralamalarda ülkemizin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan Düzce Üniversitesi, hem ülkesel hem de uluslararası rekabet gücünü kanıtladı.

Bu başarıların, mensupların ve paydaşların ortak çabasıyla gerçekleştiğini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Hedefimiz, Üniversitemizi dünya sıralamasında ilk 1000’e ve Türkiye’de daha üst sıralara taşımaktır. Eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve topluma hizmet konularında yenilikçi projeleri hayata geçirmeye ve bu yolda değer üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.