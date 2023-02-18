DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 807 belediye depremden etkilenen 11 de görevlendirildi. Düzce Belediyesi, Türkoğlu ilçesinden sorumlu olacak.

DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 807 belediye depremden etkilenen 11 de görevlendirildi. Düzce Belediyesi, Türkoğlu ilçesinden sorumlu olacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kahramanmaraş’ta hem depremzedelerin acısını paylaştı hem de meydana gelen yıkım sonrası şehrin yeniden inşası ve hayatın olağan akışına kavuşturulması konusunda yürütülen koordinasyon çalışmalarına destek vermek üzere bir dizi toplantıya katıldı. İlk günden itibaren arama kurtarma, araç ve insani yardım malzemelerini deprem bölgesi için seferber eden Başkan Özlü, Kahramanmaraş’ta AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte AK Parti belediyeler toplantısına katıldı.

Yerel Yönetimler koordinasyonunda 807 belediyenin depremden etkilenen 11 ilde çalışmaların düzenli yürütülmesi açısından görevlendirildiği bildirildi.

Düzce’nin kardeşi Türkoğlu ilçesi oldu

Belediye çalışmalarının devamlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi açısından her bir belediyenin depremden etkilenen merkezler için görevlendirildiğini aktaran Özhaseki Düzce’nin de sorumlu olduğu bir ilçe belirlendiğini aktardı. Mehmet Özhaseki “Düzce Belediye Başkanımız, Eski Sanayi Bakanımız bizim değerli mesai arkadaşımız Faruk Özlü’de ekibiyle birlikte buradalar, çalışma yapıyorlar. Burada herkes ‘rahatladık, Allah sizden razı olsun’ diyene kadar. Tamamıyla imkanlar buraya seferber edilecek. Cumhurbaşkanımızın talimatı var bir ay içinde inşaatlara başlıyoruz, sağlam zeminlerin olduğu yerlerde. Bir taraftan aşevlerimiz de çalışacak. Bir taraftan da belediye hizmetleri yürüyecek. Cenazelerimiz de kalkacak, su tamiratları da yapılacak. Yollarımız onarılacak, parklarımız yapılacak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bizim 105 belediye başkanı arkadaşımız 2 -3 gün kendi bölgelerinde hizmetlerini yapacaklar. Geri kalan zamanda burada çalışacaklar. Buradaki hizmetler bitene kadar” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’ndeki depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Genel Merkez tarafından Kayseri Kocasinan ilçemiz ile birlikte görevlendirildik. Türkoğlu’nun yanındayız, hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” ifadelerinde bulundu.