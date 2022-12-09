Düzce Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda stant kurarak kenti ziyaretçilere tanıttı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce’nin turizm potansiyelini öne çıkarmak istediklerini ve ilk aşamada haftada 10 bin kişiyi kente çekmeyi planladıklarını belirtti.

Düzce Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda stant kurarak kenti ziyaretçilere tanıttı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce’nin turizm potansiyelini öne çıkarmak istediklerini ve ilk aşamada haftada 10 bin kişiyi kente çekmeyi planladıklarını belirtti.

Travel Turkey İzmir Fuarı, Fuar İzmir’de 16. kez kapılarını açtı. Fuar yer alan Batı Karadeniz Kalkınma Birliği bölümünde stant açan Düzce Belediyesi, fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Düzce’nin ciddi anlamda turizm potansiyeli olduğunu kaydeden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Düzce’nin de içinde yer aldığı 6 ilin meydana getirdiği Batı Karadeniz Kalkınma Birliği adına burada bulunuyoruz. Bu fuara ikince kez katılıyoruz. Geçen yıl fuara katıldıktan sonra çok ciddi sonuçlar elde etmiştik. Düzce, yaklaşık 30 milyon nüfusa ulaşabilen bir merkez. Yolların adeta kavşak merkezi. İstanbul ve Ankara’nın ortasında. Ereğli, Zondulgak’a kadar giden bir aks söz konusu. Geçen yıl yaptığımız Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nde tarım, sanayi, turizm ve ticaret olmak üzere 4 alan tespit ettik. Bu maksatla bir şirket kurduk ve Düzce’nin turizm potansiyelini açığa çıkartmak istiyoruz. İstanbul’dan Ankara’ya giderken turizmle ilgili yatırımla Sapanca’da bitiyor. Ankara’dan giderken turizmle ilgili yatırımlar Bolu’da bitiyor. Bolu ve Sapanca bölgesi çok bakir bir bölge ve turizm açısından burada ne yaparsak karşılık bulacağı kanaatindeyim. İlk aşamada Düzce’ye haftada 10 bin kişiyi getirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Güneyinde yayla ve şelale, kuzeyinde tarih ve deniz”

Düzce’nin güneyinde yayla ve şelale, kuzeyinde tarih ve deniz olduğunu söyleyen Başkan Özlü, “Rafting yapmak için Düzce’ye gelin. Mağara görmek için Düzce’ye gelin. Düzce’nin çok ciddi bir tarih potansiyeli de var. Antik kentimizde kazı çalışmalarımızı yüzde 70 oranında sonuçlandırdık. Kazılarda son olarak ciddi bir mozaik bölgesine ulaştık” diye konuştu. Stantta, Düzce’de hayata geçirilen Tarım Akademisi bünyesinde kadınlar tarafından üretilen aromatik tıbbi bitkilerden oluşan ürünler yer aldı. Ziyaretçiler hem tadım yaptı hem de ürün stanttan ürün satın aldı.