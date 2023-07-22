DÜZCE (İHA) – Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan depremin ardından, hasar alan Turgut Özal Anadolu Lisesi hizmet binasının, yapılan inceleme sonucunda yıkılması kararlaştırıldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Düzce’de ki eğitim sendikaları Başkanları 2023-2024 eğitim öğretim yılında, Turgut Özal Anadolu Lisesinin hizmet vereceği Azmimilli İlkokuluna ait çelik konstrüksiyon binada incelemelerde bulundu. Düzce’de eğitim çalışanlarının sendika başkanları ile birlikte yapılan incelemede; yeni eğitim öğretim yılında Turgut Özal Anadolu Lisesi tarafından kullanılacak olan Azmimilli İlkokulu binasının, ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenleri için yeterliliği, sınıf sayılarının uygunluğu tekrar gözden geçirildi. Daha sonra Azmimilli İlkokulu için yeni inşa edilen okul binasında da yapılan incelemede; sınıf sayısının Turgut Özal Anadolu Lisesinin ihtiyacını karşılayamayacağı, diğer kullanım alanlarının da ilkokul öğrencilerine uygun olarak yapıldığı yerinde görüldü.

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, sendika başkanları ile birlikte Turgut Özal Anadolu Lisesinin hizmetine sunulmasının alternatif olarak önerildiği, Mustafa Kemal Ortaokuluna ait hizmet binasında da incelemelerde bulundu. Mevcut binanın, Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ihtiyacına cevap veremeyeceği, sınıf sayısının yeterli olmadığı, sadece 17 sınıfı bulunan hizmet binasında tam gün eğitim yapılamayacağı; fiziki mekan yetersizliği de göz önünde bulundurulduğunda ikili öğretim yapılmasının da mümkün olmadığı yerinde gözlemlendi.

Milli Eğitim Müdürü ve Düzce eğitim çalışanlarının sendika başkanları ile yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Turgut Özal Anadolu Lisesinin yeni eğitim öğretim yılında Azmimilli İlkokuluna ait binada hizmete devam etmesinin uygun olduğu anlaşıldı.