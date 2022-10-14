DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (TSO) devir teslim yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Artık seçimler geride kalmış ve hizmet süreci başlamıştır” dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (TSO) devir teslim yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Artık seçimler geride kalmış ve hizmet süreci başlamıştır” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının 2 Ekim tarihinde yapılan meclis üyesi seçimlerinin ardından meclise giren üyeler arasında yapılan seçimle Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı seçilen Tanju Acar görevine başladı. TSO’da yapılan devir teslim törenine önceki dönem Meclis Başkanı Ahmet dertli ve Yönetim Kurulu Başkan vekili Ümit Ülgen’de katıldı. Ülgen görevi Erdoğan Bıyık’a, Dertli ise Tanju Acara görevi devretti.

Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası gibi güzide bir kurumun yönetimini devralmak bizim için çok gurur verici olmasının yanında, ciddi bir sorumluluğun omuzlarımıza yüklenmesi demektir. Artık seçimler geride kalmış ve hizmet süreci başlamıştır. 33 meclis üyemiz ve geriye kalan 44 meslek komitesi üyemizin hepsi bizim için değerlidir. Tümü Düzce’ye hizmet etmek gayesi ile bu görevlere talip olmuşlardır. Burada ortaya çıkacak olan sinerjinin oda üyelerimize verecek olduğumuz hizmetin kalitesini çok daha yukarıya çıkaracağına eminiz. Düzce’mizin hak ettiği konuma ulaşmasında yönetim kurulumuz kendi payına düşeni en iyi şekilde yerine getirmeyi misyon edinmiştir” ifadelerinde bulundu.

Düzce’nin ekonomik ve sosyal alandaki ihtiyaç ve beklentilerine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışacaklarını söyleyen Bıyık konuşmasına şöyle devam etti; “Tüm süreçlerin kurallara bağlı olduğu ve sistemin kişilere bağlı olmadan sürdürülebilmesi, hizmet kalitemizi yükseltecek en önemli faktördür. Oda üyelerimize kaliteli hizmet sunabilmek aynı zamanda kurumsal olmayı da gerektirmektedir. Kurumsallaşma yolunda ciddi adımlar atan odamız bu gelişim sürecine devam edecek ve kurumsallaşma seviyesini çok daha üst seviyeye çıkaracaktır. Bu konudaki sürdürebilirliği sağlamak için yönetim kurulumuz maddi ve manevi tüm imkanlarını seferber edecektir. Odamız tüm birimleri ile üyelerimizin ve Düzce’mizin ekonomik ve sosyal alandaki ihtiyaç ve beklentilerine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışmalarını sürdürecek, bu konuda yerelde ve ulusalda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri organize edilecektir. Yeni dönemde yapılacak tüm çalışmalarımızın ve faaliyetlerimizin Düzce’mize önemli katma değerler sağlamasını temenni ediyor.”

“Meclisi 33 arkadaş yöneteceğiz”

Meclis Başkanı Tanju Acar, herkesi kucaklayacaklarını söyleyerek “Artık Oda seçimleri geride kalmış ve seçilen tüm değerli meclis ve meslek komitesi üyesi arkadaşlar ile Düzce’nin layık olduğu gelişmişlik düzeyine ulaşması için yapabileceğimiz katkıları ortaya koyma vakti gelmiştir. Ben şahsım adına bu güzide kurumumuzda bir meclis başkanı olarak görev yapacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni dönemizde herkesi kucaklayan, başta Düzce’mizin ve oda üyelerimizin menfaatlerini gözeten, yerel ve ulusal düzeyde kurumlar arası iş birliklerine önem veren, şeffaf ve adil bir anlayışı hakim kılan bir Oda Meclisi göreceğinizi vurgulamak istiyorum. Oda meclisi ve meslek komitesi arkadaşlarımızın tümü çok değerli ve başarılı iş adamlarımızdır. Bu arkadaşların kendi sektörlerinde sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübeleri değerlendirerek tabana yaymak, sektörlerindeki sorun tespitlerini ve çözüm önerileri alma konusunda hızla yol almak istiyoruz. Dolayısıyla Oda meclisimizde üyelerimizin nitelikleri ve sektöre yapacakları katkıları dikkate alarak meclis çalışma komisyonları kurmak ve faaliyete geçirmek de önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. Yeni dönemimizin tekrar hayırlı olması diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bir önceki dönem meclis üyelerine plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.