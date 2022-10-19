Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve beraberlerindeki heyet ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve beraberlerindeki heyet ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Canpolat, Cemal Aksan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.

Düzce TSO’nun yeni hizmet binası projeleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na sunuldu. Yeni hizmet binasının ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda talimat veren Başkan, her konuda destek vereceklerini ifade etti.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, “Seçimi tamamladık. Yeni dönemde çok genç bir ekibimiz var. Çok donanımlılar. İnşallah Düzce’ye en güzel hizmeti yapmak için mücadele edeceğiz. Bugün de Başkanım Rifat Hisarcıklıoğlunu ziyaret ettik. Kendilerinden bazı konularda tecrübelerinden istifade ettik. Ben iki dönemdir meclisteyim. Çok uzun zamandır başkanımızı tanıyorum. Rifat Başkanımız başarılı bir yönetici. İnşallah tüm oda ve borsaların desteğiyle başarılı bir şekilde seçimlerden çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabi ki Düzce’nin desteği tam anlamıyla Rifat Başkanımladır. Her zaman kendilerinin yanındayız. ” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerine ziyaret

Düzce TSO yeni dönem Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri birlikte, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde; Çakır ve Yılmaz, Düzce TSO’nun yeni hizmet binası konusunda destek sözü verdi.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık; Düzce’de kurulması planlanan gümrük müdürlüğü konusundaki son durum hakkında Ayşe Keşir’le istişare yaptı. Bıyık ayrıca, yeni hizmet binası projesi için Keşir’den destek talep etti.

Keşir, Gümrük Müdürlüğü konusunda çalışmaların son aşamalara geldiğini en kısa sürede Düzce’ye Gümrük Müdürlüğünü kazandıracaklarını ve yeni hizmet binası konusunda da azami desteği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.