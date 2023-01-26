Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının 2023 yılının ilk Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar’ın Başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının 2023 yılının ilk Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar’ın Başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantı, Ocak Ayı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin meclis üyelerine aktarılmasıyla devam etti.

Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, “2023 yılının ilk meclis toplantısını açıyorum. Gündemimizin ilk maddesi oda faaliyetleri. Aralık ayı mizanlarımız ve hesap inceleme komisyon tutanakları herkese ulaştırıldı. Buna göre aralık ayı gelir toplamı 1 milyon 787 bin 924 TL’dir. Gider toplamı da 1 milyon 396 bin 163 TL’dir” dedi.

Toplantının devamında, mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı.

Meclis Toplantısına komite başkanları da katılım sağladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yolcu ve yük taşımalığı ile lojistik hizmetleri tarafından hazırlanan personel ve öğrenci taşımacılığı azami fiyat tarifesi oy birliği ile kabul edildi.