DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) deprem bölgesine yardım göndermeye devam ediyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin destekleriyle hazırlanan gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan deprem yardım tırı TOBB’a ulaştırılmak üzere yola çıktı. Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Üyeleri, yardım tırlarının hazırlanması konusunda yoğun faaliyet gösteren komite başkanları ile komite üyeleri hazır bulundu.

Erdoğan Bıyık; “Bugün komitelerimizin el birliği ile topladığı hijyen ve gıda yardımlarını deprem bölgesine sevk ediyoruz. Odamız üçüncü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu meslek komitesi başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah buradaki yardım malzemeleri deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın biraz olsun dertlerine deva yaralarına merhem olacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzce TSO Yardım tırı yapılan konuşmaların ardından Ankara’ya doğru yola çıktı.