Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve personelleri iftarında bir araya geldi.

İftar programına Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve oda personeli katılım sağladı.

Düzce TSO Bıyık, “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm personelini tebrik etmek istiyorum, çünkü bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda çok büyük emekleri var hatta bugün aramızdan ayrılan arkadaşlarımız da var. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz hepimiz, yeni bir yönetim anlayışıyla, arkadaşlarımızla beraber Düzce’nin ticaret ve sanayisine yeni bir ufuk açmaya çalışıyoruz. İnşallah hep beraber sizlerle birlikte el ele vererek çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda tekrar hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Programın devamında EYT dolayısıyla emekli olan Mine Çetin ve Erkan Gürol ile görevinden ayrılan Uğur Kurt’a hediye takdim edildi. Mine Çetin’e hediyesini Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Uğur Kurt’a hediyesini Meclis Üyesi Özkan Çakır ve Erkan Gürol’a hediyesini Meclis Üyesi Halil Uzun verdi.

İftar programı yapılan konuşma ve hediye merasiminin ardından sona erdi.