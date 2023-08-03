Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, bünyesinde hem oda merkezi, hem de banka şubeleri, ofisler ve iş yerleri gibi unsurların yer alacağı Ticaret Merkezi projesi için start verdi.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, yaptığı açıklamada, yeni Ticaret Merkezi inşaatı ile ilgili bir komisyon kurulduğunu belirterek, “Çok titiz ve detaylı bir çalışma yürütüyoruz. İhale Kanunu’na tabi olmadığımız halde, kamu ihaleleri kriterlerine uygun hazırlık yapıyoruz. Komisyonumuza Valilik’ten bir görevli aldık. Statik projesi bitmek üzere. Önümüzdeki hafta ilana çıkıp, ihale duyurumuzu yapacağız” dedi.

Düzce Ticaret Merkezi projesinin iki bloktan oluşacağını anlatan Canpolat, “Bir blokta TSO, diğer blokta ise bankalar, iş ofisleri ve iş yerleri yer alacak. Ticaret Merkezi’ni TSO yönetecek. TSO’nun kurumsal kriterleri uygulanacak. İnşa edilecek bina Düzce’ye yakışan prestijli bir yapı olacak” ifadelerini kullandı.

İbrahim Canpolat, Ticaret Merkezi inşaatının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını, Oda Yönetimi olarak bazı bankalarla bu merkezde şube açılması konusunda görüşmeler yapıldığını bildirdi.