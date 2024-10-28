Düzce Terminali'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın otobüs içerisinde doğum yaptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA)- Alınan bilgiye göre olay bugün İzmit-Çorum seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsde meydana geldi.

Otobüs, Düzce Otogarı peronuna yanaştığı sırada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Noor Tallah Aasi adlı kadın, otobüsün içerisinde doğum yaptı.

Durumu farkeden yolcuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebek ve kadın ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.