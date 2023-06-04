TEM Otoyolu Düzce geçişinde 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, tır, 2 kamyon ve 10 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Zincirleme kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sürücüler Hendek gişelerden D-100’e aktarılırken yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.