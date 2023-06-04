TEM Otoyolu Düzce geçişinde 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2’si ağır 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, tır, 2 kamyon ve 10 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Zincirleme kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sürücüler Hendek gişelerden D-100’e aktarılırken yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.