Düzce Teknopark, iş birliği içerisinde olduğu firma temsilcileri ile kahvaltıda buluşarak, başarılı olan firmalara ödül takdim etti.

Düzce Teknopark, iş birliği içerisinde olduğu firma temsilcileri ile kahvaltıda buluşarak, başarılı olan firmalara ödül takdim etti.

Düzce Teknopark binasında gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, Teknopark çalışanları, Düzce Teknopark’ta çalışmalarını yürüten firma temsilcileri ve davetli misafirler katılım sağladı.

Yaklaşık 80 firma temsilcisinin katılım gösterdiği programın açılışında Düzce Teknopark Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, Teknopark’ın genel işleyişi ve yönetimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yapılan bilgilendirmelerin ardından Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, “TÜBİTAK 1512 BİGGDÜNYA Başarı Ödülü”, “Onur Ödülü”, “İhracat Başarı Ödülü”, “İstihdam Başarı Ödülü”, “Ar-Ge İş Birliği Başarı Ödülü” ve “FSMH Başarı Ödülü” kategorilerinde başarı gösteren firma temsilcilerine plaketlerini takdim etti.

Programın sonunda Düzce Teknopark’ta faaliyet gösteren ve başarılı olan firmalara teşekkür eden Prof. Dr. Nedim Sözbir, birlikte daha çok yapılacak işlerin olduğunu vurguladı. Üniversite sanayi iş birlikteliğinin önemine değinen Sözbir, firmalara başarı dilekleri ile sözlerini sonlandırdı.