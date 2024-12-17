Düzce Yığılca Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ikinci yarısının oynandığı sırada saha içinde futbolcular arasında tartışma çıkmış, taraftarların da dahil olduğu tartışmada 8 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olaylar sonrasında toplanan güvenlik kurulu, Süper Amatör Lig A Grubu için güvenlik kararını duyurdu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Aziziyespor’lu bazı taraftarlarının sahaya girmesi ile kavgaya dönüşen tartışmaya tribünde bulunan taraftarlar da katılınca çıkan kavgada 8 kişinin yaralanmıştı. Güvenlik kurulu söz konusu maç sonrası kararını verdi.

Kurul kararına göre Yığılca İlçe Stadı'nda misafir takım taraftarı için ayrı tribün olmaması ve güvenli bir alan bulunması nedeniyle, iki takım taraftarının aynı tribünde olmasının ciddi bir güvenlik riski oluşturacağı değerlendirildi. Bu kapsamda, Yığılca Sporun Süper Amatör Futbol Ligi kapsamında Yığılca Şehir Stadı'nda oynayacağı 2024 - 2025 sezonu maçlarında misafir takım taraftarlarının stada alınmamasına karar verildi.