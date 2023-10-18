Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Necmi Köroğlu, “Kayıt dışı çalışanlar emekli olamazlar” dedi.

Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, 2023 yılı sosyal güvenlik bilgilendirme ve rehberlik konulu basın toplantısı düzenledi. Köroğlu, sosyal güvenliğin önemini vurgulayarak, “Sosyal Güvenlik Kurumu toplumun zor durumda olan bireylerine yardım edilmesini, toplumsal dayanışmayı kurumsal ve düzenli işler hale getirmekte ve tüm ülke vatandaşlarına hak olarak sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Sistemi vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı, kişileri mesleki, fizyolojik, sosyo-ekonomik risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistemdir” dedi.

“Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün ve ücretlerinin eksik bildirilmesidir”

Köroğlu, kayıt dışı istihdamın çalışanlar ve işverenlerin üzerindeki etkisi konusunda, “Kayıt dışı çalışanlar emekli olamazlar, maluliyet aylığı bağlanmaz, ölümleri durumunda eş ve çocuklarına maaş bağlanmaz, işsizlik sigortasından faydalanamazlar. Genel Sağlık Sigortası’nı kendileri öderler, iş kazası, meslek hastalığından sağlanan haklardan faydalanamazlar. İhbar, kıdem tazminatı alamazlar. Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni kullanamazlar. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere ise cezai yaptırımlar ağırdır. İşveren sigorta teşvikleri durdurulur, iş kazası, meslek hastalığında ağır idari ve adli yükümlülükleri vardır, hibe-teşvik-krediden faydalanamazlar, vergi indirimi ve gider yazamazlar” dedi.

Sigorta prim teşviklerine de değinen Köroğlu, “Sigorta prim teşvikleri; üretim ve istihdamın artması, kayıt dışının engellenmesi, engelli istihdamı, genç ve kadın işgücünün arttırılması amacıyla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda devletçe karşılanmasıdır. Teşvik türüne göre sigorta işveren hissesi veya sigortalı hissesi ile işveren hissesinin tamamı kadarını karşılayarak, işveren maliyetinin düşürülmesi sağlanmaktadır. Bu teşvik, destek ve indirimleri anlaşılır ve kolay erişebilir şekilde bir araya getirerek https://destekal.sgk.gov.tr adresinde topladık. İşverenlerimiz bu adresten kendilerine uygun teşvikleri sorgulayıp öğrenebilirler” ifadelerini kullandı.

Sahte sigortalılık konusuna değinen Köroğlu, “Bir iş yerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı olarak bildirilen kişiler, sahte sigortalı olarak değerlendirilmektedir. Fiilen çalışmadığı halde sahte sigortalı olarak bildirilen kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, bu kişilere ödenen primler iade edilmemekte ve sahte olarak bildirilen sigortalılar için yapılan harcamalar (sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar) faiziyle birlikte geri alınmaktadır” dedi.

Sahte iş yerleri üzerine de açıklamalarda bulunan Köroğlu, “Gerçekte herhangi bir mal veya hizmet üretilmeyen iş yerleri sahte iş yeri olarak değerlendirilmektedir. Sahte iş yeri olduğu tespit edilen iş yerinden yapılan tüm bildirimler iptal edilmekte, buradan sigortalı olarak bildirilenlerin sigortalılığı sahte sigortalı olarak değerlendirilmektedir. Bu kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, adlarına yatan primler iade edilmemekte, yapılan harcamalar (sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar) faizi ile geri alınmaktadır. İş yerinde fiilen çalışmayan kişilerin SGK’ya sigortalı olarak bildirilmesi evrakta sahtecilik olarak değerlendirildiğinden TCK’ya göre suç sayılmaktadır. Bu durumla ilgili işveren, muhasebeci ve sigortalılar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmaktadır” şeklinde konuştu.