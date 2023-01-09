Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Her zaman, her yerde Düzce’mizi tanıtmaya devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

Düzce yürüyor yüzler gülüyor devam ediyor

Düzce yürüyor yüzler gülüyor devam ediyor

BelTUR tarafından hazırlanan yemeklerin tamamında bölgemizin yöresel lezzetleri tercih edildi. Katılımcıları Karalahana çorbası, Yufkalı Konuralp Pilavı, Dana Etli Lepsi, Kaldirik Kavurması, Sızbal, Harşıl, Akçakoca Melengücceği Tatlısı ve Düzce şırası ikram edildi.

Düzce’mizin birbirinden müstesna lezzetleri damaklarda iz bırakmaya devam ediyor.

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