Kızılay Düzce şubesi, deprem bölgesine giderek Adıyaman’da 5 farklı köyün tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Kızılay Düzce şubesi, deprem bölgesine giderek Adıyaman’da 5 farklı köyün tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. 10 ile yardım yağarken, Kızılay Düzce şubeside Düzce’den onlarca tır yardım toplayarak bölgelere gönderdi. Şube ayrıca oluşturduğu yardım timinide Adıyaman’a gönderdi. Gölbaşı ilçesinde bulunan Belören, Yukarı nasırlı, Gedikli, Uzunkuyu ve Sarıyaprak köylerinin gıda, giyim ve battaniye ihtiyaçlarını karşıladı. Köyler arasında en ağır hasarı alan Yukarınasırlı köyünde açıklamalarda bulunan Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, “ Depremin merkez üssü diyebileceğimiz Pazarcık’a çok yakın Adıyaman Gölbaşı Yukarı nasırlı köyündeyiz. Civar köyler arasında en çok zarar gören köylerden birisi burası. Yaklaşık 30 kişi bu köyde hayatını kaybetti. İnsanların yaralarını sarmal için köy meydanında toplandığını yardım ve çare beklediklerini görüyoruz. Ama devletin şefkatli eli buraya kadarda ulaşmış. Gıda anlamında bir sıkıntı görünmüyor. AFAD’ın çadırları kurulmaya başlanmış. Bölgede çadır eksikliği var” ifadelerini kullandı.