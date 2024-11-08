Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği arasında yapılan iş birliği ile bölgedeki arıcılık faaliyetlerini gelişecek kestane balının kalitesi korunacak ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımını gerçekleştirilecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği, Düzce Kestane balının coğrafi işaret belgesiyle yüksek kalite standartlarında üretiminin ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla önemli bir iş birliği sözleşmesine imza attı. Bu kapsamlı sözleşme, bölgedeki arıcılık faaliyetlerini geliştirmek, balın kalitesini korumak ve ulusal-uluslararası düzeyde tanıtımını gerçekleştirmek için güçlü bir adım niteliği taşıyor. Düzce Kestane balının üretiminden paketleme ve pazarlama süreçlerine kadar olan tüm aşamalarda kalite standartlarının korunmasını ve denetim süreçlerini kapsıyor. Bu iş birliği, arıcılıkla uğraşan üreticilerin bilinçlenmesi ve coğrafi işaretli balın marka değerinin korunması adına düzenli eğitim programlarıyla da desteklenecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce ili Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cafer Kaba ile imzalanan bu işbirliği sözleşmesiyle Düzce Kestane balının itibarını güçlendireceğine ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, “Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. İlimizin değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Düzce Kestane balının geleceği adına yapılan bu stratejik adımın, bölge ekonomisine ve arıcılık sektörüne olumlu yansımalar sağlaması bekleniyor.