DÜZCE(İHA) –Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaraları sarmaya çalışan Düzce Belediyesi bir yandan kentte temizlik çalışması yaparken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmasını sürdürüyor.

DÜZCE(İHA) –Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaraları sarmaya çalışan Düzce Belediyesi bir yandan kentte temizlik çalışması yaparken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmasını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 2 depremin ardından deprem bölgesinde AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilen belediyeler çalışma yapıyor. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden sorumlu olan Düzce Belediyesi ilçeyi ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.

İlk olarak bölgede ihtiyaçların giderilmesine yönelik, kurulan çadır kent bölgeleri başta olmak üzere ilçe genelinde kullanılmak üzere tuvalet, duş ve soba imalatını hızlandırdı. Bunun yanı sıra ekipler temizlik çalışması yaparken bir yandan da enkazları kaldırıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Yaralarımızı sarmaya geldik, iş makinalarımızla kardeş ilçemiz Türkoğlu’ndayız, enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Düzce Belediyesi, Türkoğlu ilçesinde Kayseri Kocasinan ilçesi ile birlikte görev yapıyor.