DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısında, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi ile Düzce arasında kardeş kent ilişkisi kurulması maddesi oy birliği ile kabul edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısında, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi ile Düzce arasında kardeş kent ilişkisi kurulması maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Düzce Belediyesi’nin mart ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Belediye Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 19 gündem maddesi görüşülerek, komisyonlara havale edildi. Başkanvekili Gösterişli, depremlerin ardından Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve devam eden yardım çalışmalarına dair bilgilendirmelerde bulundu. Mecliste, Türkoğlu ilçesi ile Düzce Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Depremin ardından Düzce’ye gelen depremzedelerin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları, yine kentte bulunan depremzedelere yönelik su aboneliği işlemlerinden depozito bedeli alınmaması, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ek ödenek aktarılması, norm kadro derece ve unvan değişiklikleri, Erasmus projesi çerçevesinde yurt dışı görevlendirme ile taşıt ve bitüm tankı alımı maddeleri de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.