DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasında yapımına başlanılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Mayıs açında açılması planlanıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasında yapımına başlanılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Mayıs açında açılması planlanıyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binasında yapılmaya başlanılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile ilgili bilgiler verdi. Dr. Yılmaz, farklı hizmetlerin yürütüldüğü güzel bir binayı Düzce’ye kazandıracaklarını belirterek “Burada hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni doğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım alanlarımız yapılıyor. Buradaki çalışmalar tamamlandığında farklı hizmetlerin yürütüldüğü çok güzel bir binaya sahip olacağız. Çalışma arkadaşlarımıza da güzel bir çalışma ortamı sağlamış olacağız” dedi.

“Bakanlıktan 25 milyonluk destek”

Dr. Yılmaz, Sağlık Bakanlığından 25 milyonluk cihaz ve teçhizat desteği alacaklarını belirterek “Yataklı servis alanlarından biri tamamlandı. İkinci katta çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda yoğun bakım bölümünde de çalışmalar sürüyor. Burada kullanılacak tıbbi cihazlar ile ilgili Bakanlığımızla görüşmelerimizi tamamladık. Bize 15 milyon TL’lik bir bütçe ile destek olacak. Bunun yanında merkezi alım yöntemiyle ellerinde bulunan ultrason, röntgen, ameliyat masası, vantilatör gibi malzeme ve cihazlardan oluşan 10 milyon TL’lik bir destek daha olacak. Depremden dolayı biraz uzadı. Ancak en kısa zamanda burayı faaliyete geçirmek istiyoruz. İlimizi de çok güzel bir tesisi faaliyete geçirmiş olacağız” diye konuştu.

“Yoğunluk azalacak”

Yatırımın hizmete girmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki yoğunluğun azalacağına dikkat çeken Yasin Yılmaz, “Hastanelerdeki yoğunluk herkesin malumu. Burada toplumumuzun yüzde 30’u 18 yaş altı nüfusumuzu oluşturuyor. Hastanemizin yüzde 30’luk yoğunluğunu buraya taşımış olacağız. Çocuk, Yeni Doğan, Kadın Doğum, Çocuk Acil servislerimiz, doğumhanemiz burada olacak. Kadın doğum ile ilgili ameliyatlarımız burada yapılacak. İl dışına gitmek durumunda kaldığımız bir çok yan dalı burada faaliyete geçirmiş olacağız” dedi.

Yatırımın Mayıs ayı itibariyle faaliyete geçeceğini kaydeden Sağlık Müdürü Yılmaz, “Biz burayı Mart sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyorduk. Ancak deprem hem bizi 1 – 2 ay ileri attı. Yine de Mayıs ayı gibi faaliyete başlamayı planlıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

“Düzce kalp merkezine kavuşuyor”

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kadın doğum servisinin Muncurlu’ya taşınmasıyla Atatürk Devlet Hastanesi’nde boşalacak alanın 20 yataklı yetişkin yoğun bakım servisi olarak değerlendirileceğini söyledi. Yılmaz ayrıca Düzce’nin hasretini çektiği kalp merkezinin de bu alanda yer alacağını belirtti.