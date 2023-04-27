Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, il, bölge ve ülke genelinde meydana gelen afetlerde gösterdiği başarılı çalışmalarının yanı sıra 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilin etkilendiği depremlerin ardından gerçekleştirdiği çalışmalarla Devlet Üstün Fedakarlık Madalyasına layık görüldü.

Beştepe Kongre Salonu’nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, sağlık çalışanları, büyükşehir ve il belediyeleri itfaiye müdürlükleri, arama ve kurtarma dernekleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törene Düzce Belediyesi adına İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından, İtfaiye Müdürü Kahraman, depremin ardından tüm imkanları ile afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve özverili şekilde mücadele ederek Arama ve Kurtarma alanında Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası’na layık görülen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü adına madalya ve belgeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden teslim aldı.