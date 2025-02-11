Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Yeniçağa Belediyesi İtfaiyesi’ne işyeri yangın güvenliği denetimi konusunda eğitim verdi. Eğitimde, denetimlerin önemi ve işyerlerinde alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü’nün tecrübeli ekipleri, yangın güvenliği konusundaki bilgi birikimlerini Yeniçağ Belediyesi İtfaiyesi ile paylaşarak, etkili denetim için gerekli bilgileri aktardı. Düzce İtfaiyesi’nde düzenlenen eğitimde, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamındaki kriterler çerçevesinde yapılacak denetimlerde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.