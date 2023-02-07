Kahramanmaraş’da meydana gelen depremin ardından bölgeye intikal eden Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri Elbistan’da depremden 33 saat sonra bir kişiye canlı ulaştı.

Kahramanmaraş’da meydana gelen depremin ardından bölgeye intikal eden Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri Elbistan’da depremden 33 saat sonra bir kişiye canlı ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan’a giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Enkaz altından ses alan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 33 saat enkaz altında kalan yaralı kişiye ulaştı ve yaralı olarak kurtardı. Bölgede bulunan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Düzce Belediyesi itfaiye ekibimiz; Elbistan’da bir vatandaşımızı daha çok şükür kurtardı. Şimdi tek yürek olma zamanı. Allah tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun" diyerek paylaştı.