DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 3 ayında 390 vakaya müdahale ederek dikkat çekti.

Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatının kurulması için yoğun bir çalışma gerçekleştiren Düzce Belediyesi, itfaiyeye yeni araçlar almış yeni müfrezeler oluşturarak şehrin dört bir yanında meydana gelebilecek olaylara en hızlı şekilde müdahale olmasını sağlamıştı. Bu çerçevede Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2023 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirdiği olaylar ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Bu çerçevede ekipler 170 Yangın, 37 Trafik Kazası, 43 Kentsel İnsan Kurtarma, 60 Hayvan Kurtarma, 27 Baca Temizliği, 46 Ruhsat Denetimi ve 110 Temel İtfaiye Eğitimi olmak üzere toplamda 390 vakaya müdahalede bulundu.