Ziyarette ise Düzce Teknopark ekibi, firmaları ziyaret ederek İnovasyon Karnesi çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Kurumsal İnovasyon Yönetimi Eğitimi" başlığı altında düzenlenen programda Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi TSE MTC 139 İnovasyon Yönetimi Ayna Komitesi Başkan vekili Dr. Öğretim Üyesi Hüsniye Fırat, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Düzce Teknopark’ın yürütücülüğünü yaptığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2022 yılı Teknik Destek Programında desteklenen "Düzce İnovasyon Platformu Kurulması" başlıklı proje çerçevesinde, teknopark ekibi, bölgenin önde gelen firmalarına ziyaret düzenleyerek, firma temsilcilerinin de katıldığı eğitimler düzenledi.

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