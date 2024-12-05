DÜZCE(İHA) – Düzce’de fındık başta olmak üzere birçok tarımsal üründe önemli kayıplara neden olan kahverengi kokarca zararlısına karşı eylül ayı itibariyle mücadelesi başlayan merkez ve 7 ilçedeki köyler ve kırsal mahallelerde kışlak mücadele çalışmaları devam ediyor.

Düzce Valiliği himayesinde Orman ve Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2024-2026 yılı Kahverengi Kokarca Eylem Planı dahilinde zararlının yoğun olduğu alanlarda, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Düzce Valiliği İl Özel İdaresi bütçesi ile temin edilen biyosidal ürünler kullanılarak merkez ve 7 ilçedeki köyler ve kırsal mahallelerde zararlının kışlak olarak tabir edilen metruk binalar, depo, ahır ve çatı aralarında toplu halde bulunabileceği alanlarda mücadelesi yapılmaktadır.

Kışlak mücadelesinde köylerde oluşturulan ilaçlama ekiplerine bir gün süreli eğitim düzenlendiğini ve teknik personelimizin mücadele ekiplerine eşlik ettiğini belirten İl Müdürü Esra Uzun “Merkez ve 7 ilçede devam eden kahverengi kokarca kışlak mücadelesi ile birlikte üreticilerin ev ve işyerlerinde mekanik mücadele ile zararlının imhasının gerçekleştirmesi 2025 yılı kokarca zararlısının popülasyonun azaltılması için büyük önem arz etmektedir. Üreticilerimiz kahverengi kokarca zararlısı konusunda duyarlı ve zararlı ile mekanik mücadelenin öneminin farkında olmalıdır" dedi.