DÜZCE(İHA) – Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Düzce’nin ulaşım sistemi ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak için Düzce’ye geldi.

DÜZCE(İHA) – Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Düzce’nin ulaşım sistemi ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak için Düzce’ye geldi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Düzce’nin toplu taşıma modelini ve kentsel dönüşüm çalışmaları incelemek üzere şehre geldi. Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen toplantıya Düzce Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili müdürler katıldı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Düzce’nin iki konuda Kıbrıs ile iş birliği yapılacağını belirterek "Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ile bir araya geldik. Görüşmede, Kıbrıs’ta uygulanacak Kentsel dönüşüm çalışmaları için işbirliği yapılması konusunda mutabık kaldık. İlimizde 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz özgün toplu taşıma modelimizin bir benzerinin Kıbrıs’ta uygulanmasının çalışması konusunda mutabık kaldık. Konuyla ilgili hemen çalışmalara başlayacak ve bu iki konuda Kıbrıs ile iş birliği yapacağız" şeklinde konuştu.