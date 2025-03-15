Düzce’nin su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması amacıyla İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Selçuk Aslan başkanlığında yapıldı.

Değişen iklim şartlarına uyum sağlanması ve var olan su kaynaklarının hem kalite hem de miktar açısından korunmasını sağlamak amacıyla başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Düzce’de su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması amacıyla düzenlenen İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirildi. Ulusal Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Karaaslan, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam ve ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda, "Su Verimliliği Yönetmeliği" ve "Taşkın Yönetimi" konularında yapılan sunumların ardından, Düzce’de su kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, 2024 yılı için alınan kararlar ve uygulama süreçleri gözden geçirilirken, 2025 yılına yönelik su verimliliği çalışmaları masaya yatırıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, toplantının önemine vurgu yaparak "Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, su kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanımı büyük önem taşımaktadır. Düzce İl Su Kurulu olarak, suyun hem kalite hem de miktar açısından sürdürülebilir yönetimini sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılı kararlarını değerlendirerek, 2025 yılı için planlanan projeleri ele aldığımız bu toplantının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantı, Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında 2025 yılında Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapılması planlanan çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesinin ardından sona erdi.